"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor - Son Dakika
"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor
Sultanahmet Meydanından görüntüler Eminönü Meydanı ve sahilinden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
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22.05.2020 20:51:28. #1.13#
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