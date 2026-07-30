Evdeki kutuları açınca dehşetle karşılaştılar! 5 bebeğin cesedi bulundu - Son Dakika
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Evdeki kutuları açınca dehşetle karşılaştılar! 5 bebeğin cesedi bulundu

Evdeki kutuları açınca dehşetle karşılaştılar! 5 bebeğin cesedi bulundu
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Fransa'nın Orange kentinde bir evde yapılan aramada kutuların içinde 4 bebeğe ait kemikler ile bir yeni doğmuş bebeğin cesedi bulundu. Sağlıklı bir doğumun ardından ortaya çıkan olay sonrası anne ve baba gözaltına alınırken, savcılık 15 yaşından küçük çocukların öldürülmesi şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fransa'nın Orange kentinde bir evde yapılan aramada kutuların içinde dört bebeğe ait kemikler ile bir yeni doğmuş bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılırken, anne ve babanın gözaltına alındığı bildirildi.

EVDEKİ KUTULARDA DEHŞET VEREN BULGU

Fransa'nın güneydoğusundaki Orange kentinde polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada kutuların içinde dört bebeğe ait kemikler ile bir yeni doğmuş bebeğin cesedini buldu. Carpentras Savcılığı, olayla ilgili 15 yaşından küçük çocukların öldürülmesi şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

OLAY, SAĞLIKLI BİR DOĞUMUN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Savcılık açıklamasına göre 32 yaşındaki kadın, evinde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada evde kalan eşi, daha önce tartıştıkları karton kutuları açınca insan kalıntılarıyla karşılaştı. Hastaneye haber verilmesinin ardından polis ekipleri evde arama yaptı ve dört bebeğe ait kemikler ile bir yeni doğmuş bebeğin cesedini tespit etti.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Fransız basınında yer alan bilgilere göre anne ile baba gözaltına alındı. Savcılık, kalıntıların ne zaman evde bırakıldığının, bebeklerin ölüm nedenlerinin ve olayın tüm ayrıntılarının yapılacak otopsi ile adli incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi. Çiftin diğer çocuklarıyla ilgili süreç ise çocuk koruma makamlarınca yürütülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve elde edilecek adli tıp raporlarının olayın aydınlatılmasında belirleyici olacağını açıkladı.

Fransa, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Fransa Evdeki kutuları açınca dehşetle karşılaştılar! 5 bebeğin cesedi bulundu - Son Dakika

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