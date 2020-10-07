Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum - Son Dakika

Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum

07.10.2020 13:28
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum, System.String[]

BURSA'da evlerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince içerde ayaklarından zincirle bağlanmış halde bulunan E.B. (11) ve ailesi açıklamalarda bulundu.

BURSA'da evlerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince içerde ayaklarından zincirle bağlanmış halde bulunan E.B. (11) ve ailesi açıklamalarda bulundu. Yangını görünce çok korktuğunu söyleyen E.B., "Duman gelince kapıyı kapattım sonra beni kurtardılar" dedi. Babasını savunan E.B.'nin ablası Zelal B. ise "Babam 15 dakikalığına bağlamıştı" diye konuştu.

Yangın, dün Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde elektrik panosundan çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı. Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da taburcu edildi.

BABASI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRLE BAĞLAMIŞE.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenler tepki gösterdi. Gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.'ÇOK KORKTUM'Yaşadığı korku dolu anları anlatan E.B., "Yangın dumanı geldi ben de kapıyı kapattım, çok korktum. Duman vardı. O anda çok korktuğumu hissettim. Beni kurtardılar. Ayağım çok ağrıyor" dedi.'BABAM 15 DAKİKALIĞINA ZİNCİRLE BAĞLAMIŞTI'E.B.'nin ablası Zeynep B., "Ben ve annem çarşıya gitmiştik. Bir ağabey önümüzü kesti, 'Eviniz yanıyor' dedi. Eşyaları bırakıp koşup geldik. Zaten geldiğimizde babam evdeydi. Kardeşimi hastaneye kaldırmışlardı. Hastaneye gittik kardeşimi gördüm. Çevreye zarar veriyordu. Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi. Geldiğimde kardeşimi zincirden çıkarmışlardı" diye konuştu.'BEN CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUM'

E.B.'nin diğer ablası Zelal B. ise  "İşten eve geldim. Çay demlemiştim. Çekyatın üstüne uzandım. Baktım duman kokusu gelmeye başladı. Kalktım ev yanıyordu. Ondan sonra kapılar hep kilitlenmişti. Kendimi camdan atarak kurtardım. Evin hepsi yanıyordu itfaiye çağırdılar. Kardeşimi zincirini çıkardılar sonra hastaneye kaldırdılar. Çok şımarıklık yapıyordu. Babam da 15 dakikalığına bağlamıştı" diye konuştu.


- Bursa
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum
Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum

Yenişehir, İtfaiye, İçerde, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:37:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei