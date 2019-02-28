Son Dakika Haberleri: Eve Giren 3 Hırsız Tutuklandı

Eve Giren 3 Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'de hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, eve girip kaçan hırsızları suç üstü yakaladı.

Eve Giren 3 Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, eve girip kaçan hırsızları suç üstü yakaladı. Şahıslar kaçarken çaldıkları eşyaları da atarak polisten kurtulmaya çalıştı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayının 3 zanlısı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ev içerisindeki diz üstü bilgisayar, para, saat ve kolyeleri çalan zanlılar evi soyduktan sonra olay yerine gelen ekipler tarafından fark edilince kaçma girişiminde bulundu. Kaçarken çaldıkları bazı malzemeleri de atan şüpheliler çaldıkları bilgisayar, cüzdan ve 19 bin 55 TL para ile birlikte motorize Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin daha önce de bir çok kez sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:35 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Balıkesir, Polis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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