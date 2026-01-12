Evgeny Grinko Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Evgeny Grinko Türkiye'de Konser Verecek

12.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evgeny Grinko, 2026'da Türkiye'de çeşitli şehirlerde konser verecek. Biletler Bubilet'ten satışta.

Minimalist piyano müziğinin sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, uzun süredir kapalı gişe geçen Avrupa ve Türkiye turnelerinin ardından 2026'da yeniden Türkiye konserlerine başlıyor.

Doğadan, kedilerden, çocukluk anılarından ve eski masallardan ilhamla besteler yapan Grinko, mart ayında İstanbul'dan Çorlu'ya, Kayseri'den Sivas'a farklı şehirlerde müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, 10 Mart'ta Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde, 11 Mart'ta İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 13 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 15 Mart'ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 16 Mart'ta ise Sivas'ta 4 Eylül Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Konser turnesinin biletleri, Bubilet platformu üzerinden temin edilebilir.

Kaynak: AA

Evgeny Grinko, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evgeny Grinko Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:21
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu
AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:51:03. #7.11#
SON DAKİKA: Evgeny Grinko Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.