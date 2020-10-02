Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular Mersin'de bir sitenin 9. katına gelen silahlı kişiler, kaçmaya çalışan kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

MERSİN - Mersin'de bir sitenin 9. katına gelen silahlı kişiler, kaçmaya çalışan kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 4 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Ökurt'un oturduğu sitenin 9. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen ve içinde en az 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobile binerek kaçtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şahıslarla birlikte Adana'da yakalanırken, Seher Özkurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

Yenişehir, Mersin, Yangın, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Mersin'de dehşet...Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

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