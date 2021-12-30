Evi yanan ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Kuzu ailesinin yardımına koştu. Ailenin ev eşyaları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla teslim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun temennileri de iletildi.

Ahmetli ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Kuzu ailesinin eşyaları evlerinde çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Kuzu ailesinin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi de hızla harekete geçerek ev eşyası ihtiyacını karşıladı. Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Kuzu ailesini ziyaret ederek ev eşyalarını teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ileten Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç, "Vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanındayız. Başkanımızın talimatıyla Kuzu ailesinin ev eşyalarını teslim ettik" dedi.

Yaşanan üzücü olayın ardından gelen bu destek nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kuzu ailesi, "Allah, Cengiz başkanımızdan razı olsun. Bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmadı" dedi. - MANİSA