Evi yanan Yorulmaz ailesine devlet desteği
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Aydın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde yer ocağından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Yorulmaz Ailesi'ne devlet sahip çıkacak.
Aydın Efeler Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
ilçesi Işıklı Mahallesi
'nde önceki gün akşam saatlerinde yer ocağından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Yorulmaz Ailesi'ne devlet sahip çıkacak. Evde inceleme yapan ekipler yangınla ilgili bilgi alıp evsiz kalan aileye teselli etmeye çalıştılar.
Bilindiği gibi önceki gün akşam saatlerinde; Işıklı Mahallesi'nde Zeynep-Emin Yorulmaz çiftine ait müstakil ev yer ocağından çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. İtfaiyenin anında müdahalesine rağmen kurtarılmayan evlerinin yanışını çaresiz bir şekilde izleyen ve olaydan sonra evsiz kalan Yorulmaz Çifti'ne devlet tarafından destek verileceği bildirildi. - AYDIN
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