Son Dakika Haberleri: Evin Kapısını Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasında

Evin Kapısını Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Adana'da 2 şüphelinin, bir evin avlu kapısını yerinden çıkartarak çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 2 şüphelinin, bir evin avlu kapısını yerinden çıkartarak çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, iş dönüşü evine gelen M.S, müstakil evinin avlu kapısının yerinde olmadığını fark etti.

Durumu polise bildiren ev sahibi, daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.

Görüntülerde, evin girişine yaklaşan bir kişi, bir süre bekledikten sonra avluya açılan demir kapıyı bulunduğu yerden çıkartıyor.

Ardından beraberinde gelen diğer şüpheliyle kapıyı alıp uzaklaşıyorlar.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Seyhan, Merkez, Sümer Mahallesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm

Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada Dengeleri Değiştirecek Seçim Anketi: MHP'lilerin Yarısı AK Parti'ye Oy Vermeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin Kapısını Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]