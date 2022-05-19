Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu - Son Dakika
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Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu

19.05.2022 09:10

Tekirdağ'da evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun tarafından sözlü taciz ve uygunsuz hareketlerine maruz kaldığını iddia eden kadın, jandarmaya şikayette bulundu. Komşusunun laf attığı bir sırada sinir krizi geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Evinin bahçesinde kedilere bakan ve sokak hayvanlarını besleyen hayvansever kadın, komşusunun tepkisiyle karşılaştı. Hayvansever kadın, komşusunun sokak hayvanlarını beslemesini ve sevgi göstermesini çekemediğini öne sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda komşusunun "Canım benim" dediği kadının sinir krizi geçirdiği görüldü.

"İMDAT SAPIK VAR"

Olayın ardından jandarmaya gidip şikayetçi olduğunu ifade eden kadın, "Belediyenin su kabına su koyduğum esnada daha önce kaba çöp atan komşumun küreğini ileri itmişim diye bana ağza alınmayacak çirkin sözler sarf etti. Uygunsuz hareketlerde bulunup 'Canım benim' deyince ben de dayanamayıp sinir krizi geçirdim. 'İmdat sapık var' diye bağırdım ve yerden aldığım demirle camına saldırdım. Sonra beni tutup yere fırlattı.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Benim sokak hayvanlarını beslemem ve bu şahsın kediye tekme atması kavganın fitilini ateşledi" diye konuştu. Mağdur olduğunu ifade eden kadın, daha önce mahkemelik olduğu komşusundan yeniden şikayetçi olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu - Son Dakika
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