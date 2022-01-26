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Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu - Son Dakika

Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

26.01.2022 10:12
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58), evinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58), evinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), dün saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice'nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice'nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
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Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu - Son Dakika


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