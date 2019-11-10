Son Dakika Haberleri: Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı
Son Dakika Güncel Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı

Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi.

Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda il merkezindeki eve, ihbar üzerine, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyan ekipler, A.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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