Evinde Uyuşturucu Hap Ele Geçen Şahsa Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun'da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi İncesu
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.U.'nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bin 624 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.U. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:44 Kaynak: İHA
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