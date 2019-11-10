Son Dakika Haberleri: Evine dönen çobana otomobil çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Evine dönen çobana otomobil çarptı

Evine dönen çobana otomobil çarptı

7 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otlattığı koyunlarda eve dönen çobana karayolunda otomobil çarptı.

Evine dönen çobana otomobil çarptı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otlattığı koyunlarda eve dönen çobana karayolunda otomobil çarptı. Çoban, feci kazada hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Burhan Özdemir, mahalle kırsalındaki dağlık alanda koyunlarını otlattıktan sonra hayvanlar ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. Nurdağı- Osmaniye karayolundan geçmek zorunda kalan Burhan Özdemir, hayvanların peşinden karayoluna çıktı.Yolun karşısına geçmeye çalışan çobana plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan çoban sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP

Burhan Özdemir, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:02:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evine dönen çobana otomobil çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]