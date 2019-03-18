Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
1 saat önce
MALATYA'da evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit (47), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
MALATYA'da evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit (47), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, gece geç saatlerde Ankara
Caddesi'ndeki Malatya
Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e, U.M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı. Kazada Macit ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Macit'i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Macit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Malatyalı olduğu ve Yazıhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Macit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:46 Kaynak: DHA
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