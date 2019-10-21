Son Dakika Haberleri: Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)
Son Dakika Güncel Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)

Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİ Giresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.Cenazeye Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, İl Müftüsü Muhittin Oral ve çok sayıda kişi katıldı. Evinin 300 metre yukarısındaki menfezi açmaya çalışırken, kapıldığı akıntıda hayatını kaybettiği belirlenen 10 çocuk babası Zamba, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


Eynesil, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:38 Kaynak: DHA
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