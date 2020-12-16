Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika

Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi

16.12.2020 10:40

Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi Yıllarca biriktirdiği kitaplara başkalarının da ulaşmasını sağlıyor İsteyen olursa kitabı evine kadar götürüp teslim ediyor 64 yaşındaki emekli Adnan Çakır: "Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek...

Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi

Yıllarca biriktirdiği kitaplara başkalarının da ulaşmasını sağlıyor

İsteyen olursa kitabı evine kadar götürüp teslim ediyor

64 yaşındaki emekli Adnan Çakır:

"Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek istiyorum"

ESKİŞEHİR - Yıllar önce başlayan kitap tutkusunun ardından okuduğu kitapları biriktiren Adnan Çakır, evinin odasını binlerce kitabın yer aldığı kütüphaneye çevirdi.

Eskişehir'in Kırka mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki emekli Adnan Çakır, çalıştığı dönemlerde biriktirdiği paralarla kitap satın almaya başladı. Yıllar boyunca okuduğu kitapları saklayan Çakır, evinin bir odasını kütüphaneye çevirerek mahallede yaşayan vatandaşların kitaplara ulaşmasını sağladı. Kendi biriktirdiklerinin yanında tanıdıklarından da alarak 7 bin kitaba ulaşan Adnan Çakır, ilerleyen günlerde ise 50 bin adetlik büyük bir kütüphane açmayı hedefliyor.

"İsteyen olursa evlerine götürüyorum"

Kütüphanede farklı kategorilerden kitapların yer aldığını belirten Adnan Çakır, pandemi nedeniyle kütüphaneye gelenlerin sayısının azaldığını söyledi. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara istedikleri kitapları götürdüğünü ifade eden Çakır, "Yıllardır kitap okumakla meşgul oldum. Kitapları biriktirip halkımıza faydalı olmak amacıyla kütüphane oluşturdum. Yaklaşık 7 bin tane kitabım var. Bunun içinde tanıdıklarımızın gönderdiği kitaplar da var. Kütüphanemiz halka açık ve herhangi bir ücret alma söz konusu değil. Tek şartımız alan kişi götürdüğü kitabı geri getirmelidir. Çünkü ondan başkaları da faydalansın istiyoruz. Burada Türkiye Tarihi, din, klasikler, yerli ve yabancı yazarların kitapları var. Her yaş ve her okura uygun kitaplarımız mevcut. Kırka'da başka bir kütüphane yok. Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek istiyorum. Kitap götüren kişi sayısı oldukça fazla. Öğrenciler geliyor. Pandemi dolayısıyla gelişler biraz yavaşladı. Biz de kendimizi korumak zorundayız. Eskisi kadar ilgi görmüyor, çünkü evden çıkamıyorlar. İsteyen olursa ben kendim götürüyorum. Evlerine kadar teslim ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kitap sayısını 50 bine tamamlamak istiyorum"

Kütüphanede yer alan kitap sayısını 50 bine çıkarmayı hedeflediğini belirten Çakır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

"Eskişehir Kütüphaneciler Derneği tarafından yılın kütüphanesi seçildik. Bu konuda yerel kanallardan da yayın yapıldı. Böyle bir şey şu anda Eskişehir'de mevcut değil. Eğer ki imkan olursa, ilk hedefim 10 bin sonrasında 20 bin ve daha sonra ise 50 bin kitaba tamamlamak istiyorum. Kitaplar çoğunlukla kendi okuduğum kitaplar. Çalışırken maaşımdan artırdığım paralarla aldığım kitaplar. İnsanlar ne okursa okusun ama mutlaka bir şeyler okusunlar. Her okunandan birkaç kelime öğrensinler. Bizim gençliğimiz ve ulusumuzun geleceği, okumak ve üretimden geçiyor.

Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi
Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi
Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi
Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi
Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi

Adnan Çakır, Eskişehir, Kırka, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor "Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu         
10:01
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı         
08:30
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 10:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei