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Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret (2) - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret (2)

15.02.2022 23:07
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret (2)

VALİ DEMİRTAŞ, GARA ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus ve annesi Emine Kaya'yı ziyaret etti.

VALİ DEMİRTAŞ, GARA ŞEHİDİNİN AİLESİNİ  ZİYARET ETTİ

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus ve annesi Emine Kaya'yı ziyaret etti. Vali Demirtaş, şehidin ismini yaşatmak için yapılan bir okula isminin verildiğini ve yine şehidin ismini vermek üzere bir park yapacaklarını söyledi.

Vali Demirtaş, şehitlerin kıymetli emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bugün hem hal hatır sormak, hem ülkemiz ve milletimiz adına tekrar taziye dileklerimizi sunmak amacıyla ailemizi ziyaret ettik. Şeyhmus amca sürekli beraber olduğumuz bir amcamız. Vedat kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz her yerde devam ediyor" dedi. İl Müftüsü Ali Hayri Çiçek tarafından şehitler için okunan duanın ardından Vali Demirtaş ve Kaya ailesi, eğitim-öğretimin başladığı şehidin isminin verildiği Şehit Polis Vedat Kaya İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Şehit Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın da yapımına başlamak için ihale çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Demirtaş, "24 dekar büyüklüğünde Vedat Kaya kardeşimizin ismini vereceğimiz bir park yapacağız. Aynı zamanda evine yakın bir yerde yapacağız" dedi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,


Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret (2)
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Vedat Kaya, Emine Kaya, Şehit, Gara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret (2) - Son Dakika


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