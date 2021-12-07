EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 247 ailenin evlat nöbeti, 827'nci günde de devam etti. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıfta okurken Aralık 2018'de kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için HDP'nin Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Latife Ödümlü, "Oğlum kaçırılmasaydı şimdi öğretmen olarak öğrencilere ders veriyor olacaktı. Oğlum arkadaşlarını da al gel, devlete teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 247 ailenin 827 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'TESLİM OL'

Siirtli olup, Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ve o günden sonra irtibatlarının kesildiğini söyleyerek, teslim olması çağrısında bulundu. Oğlunu almadan HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemine son vermeyeceğini anlatan Ödümlü, "Oğlum kaçırılmasaydı şimdi elinde kalemi ile öğrencilerine ders veriyor olacaktı. Öğretmen olayı çok istiyordu" dedi. Oğlu Özgür'e kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini dile getiren Ödümlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben burada oğlum Özgür için oturuyorum. Oğlum gelmeden buradan ayrılmayacağım. Oğlum gel artık. 3 senedir burada seni bekliyorum. Bak ablan da geldi seni bekliyor burada. Sen de kaç gel, devlete teslim ol, ceza yok, hiçbir şey yok. Arkadaşlarına söyle onlar da gelsin, hep beraber gelin. Bu acı bitsin artık. Yağmur, kar yağacak çimler yeşerecek ve sen gelmezsen yine buradan kalkmayacağım. Sen Dicle Üniversitesi'nde kimya okuyordun. Şimdi elinde kalem öğrencilere ders veriyordun. Senin orada ne işin var oğlum ? Nasıl arkadaşların seni kandırdı oraya götürdü, şimdi sen onları kandır, al getir. Gel devlete teslim et, ceza yok hiçbir şey yok. Kaç kişi geldi hiç ceza yoktur."

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Allah sizi evlatlarınıza sağ salim kavuştursun" dileğinde bulundu.