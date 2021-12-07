Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI

07.12.2021 13:09

DİYARBAKIR'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 247 ailenin evlat nöbeti, 827'nci günde de devam etti.

DİYARBAKIR'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 247 ailenin evlat nöbeti, 827'nci günde de devam etti. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıfta okurken Aralık 2018'de kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için HDP'nin Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Latife Ödümlü, "Oğlum kaçırılmasaydı şimdi öğretmen olarak öğrencilere ders veriyor olacaktı. Oğlum arkadaşlarını da al gel, devlete teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 247 ailenin 827 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'TESLİM OL'

Siirtli olup, Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ve o günden sonra irtibatlarının kesildiğini söyleyerek, teslim olması çağrısında bulundu. Oğlunu almadan HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemine son vermeyeceğini anlatan Ödümlü, "Oğlum kaçırılmasaydı şimdi elinde kalemi ile öğrencilerine ders veriyor olacaktı. Öğretmen olayı çok istiyordu" dedi. Oğlu Özgür'e kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini dile getiren Ödümlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben burada oğlum Özgür için oturuyorum. Oğlum gelmeden buradan ayrılmayacağım. Oğlum gel artık. 3 senedir burada seni bekliyorum. Bak ablan da geldi seni bekliyor burada. Sen de kaç gel, devlete teslim ol, ceza yok, hiçbir şey yok. Arkadaşlarına söyle onlar da gelsin, hep beraber gelin. Bu acı bitsin artık. Yağmur, kar yağacak çimler yeşerecek ve sen gelmezsen yine buradan kalkmayacağım. Sen Dicle Üniversitesi'nde kimya okuyordun. Şimdi elinde kalem öğrencilere ders veriyordun. Senin orada ne işin var oğlum ? Nasıl arkadaşların seni kandırdı oraya götürdü, şimdi sen onları kandır, al getir. Gel devlete teslim et, ceza yok hiçbir şey yok. Kaç kişi geldi hiç ceza yoktur."

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Allah sizi evlatlarınıza sağ salim kavuştursun" dileğinde bulundu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Öğretmen, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi 13:34 İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi
Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu 13:29 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!

Son Dakika Haberleri
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti         
13:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı         
13:33
ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor! ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!         
13:21
Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu         
13:05
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı         
11:36
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:47:41. #1.13#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMU KAÇIRMASALARDI ÖĞRETMEN OLACAKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement