Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı

22.05.2022 15:46
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 993'üncü gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 993'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 993'üncü gününde de devam ediyor. 2010 yılında Ağrı Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, evladına seslenerek teslim olması çağrısına bulundu.

HDP'den oğlunu isteyen Panay, "HDP, oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etmiş. Emrah, beni duyuyorsan gel. Askerlere teslim ol. Oğlum, kurban olayım gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım. Herkes kaçıp gelsin. Anne ve babalar burada sizleri bekliyor, gelin" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı - Son Dakika


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