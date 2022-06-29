Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar - Son Dakika
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Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar

29.06.2022 19:55
Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada 234 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada 234 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık'ın Karagöl Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (40) ve L.K. (53) adlı şahısların ikametleri ile eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri istihbaratını aldı. Pazarcık Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden söz konusu ikamete operasyon düzenlendi. İkamette ve eklentilerinde yapılan aramada 234 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar - Son Dakika
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