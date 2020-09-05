Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen sevgililer, gözaltına alındı - Son Dakika

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, evlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Esengül A. (37) ve Hayrettin O. (34) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlenen evde, 16,46 gram metamfetamin, 3.16 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edilen 830 lira ele geçirildi. Evde birlikte yaşayan Esengül A. ve Hayrettin O., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.