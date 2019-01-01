Son Dakika Haberleri: Evlerindeki Yılbaşı Eğlencesinde Zehirlenen 2 Kişiden 1'i Öldü

Evlerindeki Yılbaşı Eğlencesinde Zehirlenen 2 Kişiden 1'i Öldü

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABayrampaşa'da evde eğlenirken aldıkları alkolden zehirlendikleri ileri sürülen Özbekistan uyruklu 2 kişiden 1'i öldü.

Evlerindeki Yılbaşı Eğlencesinde Zehirlenen 2 Kişiden 1'i Öldü, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da evde eğlenirken aldıkları alkolden zehirlendikleri ileri sürülen Özbekistan uyruklu 2 kişiden 1'i öldü.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Vardar Sokak'ta bulunan ve Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde meydana geldi. İş çıkışı saat 22.00 sıralarında evlerine gelen 4 Özbek, 2 arkadaşlarını yere yığılmış, hareketsiz halde görüp durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakhodır Khudoyberdıev(44)'un baygın, Sharofiddın Khaydarov(40)'un ise hayatını kaybettiğini belirledi. Bakhodır Khudoyberdıev ambulansa alınarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incleme sonucunda, 2 kişin aldıkları alkolden zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sharofiddın Khaydarov'un cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Sağlık ekiplerinin çalışması

Polis ekiplerinin görüntüsü

Ölen kişinin ev arkadaşlarından görüntü

Cenazenin çıkması

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Özbekistan, 3. Sayfa
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