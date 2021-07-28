Evlilik arifesinde kriz çıktı! Sevda Erginci, başka kadınla konuşmaları ifşa olan Yılmaz Kunt'u takibi bıraktı

Güzel oyuncu Sevda Erginci ve evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Yılmaz Kunt, ihanetin ardından resmen ilişkilerine son noktayı koydu. Kunt'un başka bir kadınla WhatsAapp konuşmalarının ortaya çıkmasının ardından ikili, birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Avukat Seray Öztürk'ün hesabından, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlaşmalarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Öztürk, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaştı.

HACKLENDİĞİNİ AÇIKLADI

İlerleyen saatlerde ise Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hacklendiğini söyledi. Özel mesajların hacker'lar tarafından ifşa edildiğini belirten avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etti. İfşa haberlerinin ardından Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, Bodrum'da objektiflere yansımıştı.