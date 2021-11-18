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Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı - Son Dakika

Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı

18.11.2021 12:22

Bakırköy'de E-5 üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken bir sürücü ile tartışıp kaza yapan ve hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ahmet Hakan Güner'in bir ay önce kız arkadaşına evlenme teklifi yapığı öğrenildi.

Bakırköy E-5 karayolu Ataköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre Ahmet Hakan Güner motosikletiyle seyir halindeyken bir sürücüyle tartıştı. Daha sonra yoluna devam eden Güner, Ataköy köprüsünün altına geldiği esnada bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı.

İKİ GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlı ekiplerine bildirirken kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güner, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti

GERİYE EVLENME TEKLİFİ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Yaşanan olaya isyan eden Güner'in yakınları çarpıp kaçan araç sürücüsünün yakalanmasını istedi. 21 yaşındaki genç motosiklet sürücüsünden geriye bir ay önce kız arkadaşına evlenme teklif ettiği görüntüler kaldı.

ACILI AMCA İSYAN ETTİ: BÖYLE Mİ OLMASI GEREKİYOR

Yeğeninin ölüm haberini alan acılı amca Emin Güner "Ayın 15'inde Ataköy tarafından Zeytinburnu'na geçiyormuş. O köprünün orada duyduğumuz kadarıyla gri sedan bir araçla tartışıyorlar ancak yollarına devam ediyorlar. Köprünün altına giriyorlar bundan sonra araç köprünün altından çıkıyor ama benim yeğenim çıkmıyor. Benim yeğenim hata yapmış olabilir. Böyle mi olması gerekiyor bu gencecik bir insan. Daha geçtiğimiz hafta takım elbisesini aldı evlilik teklifi yaptı.

Evlilik hazırlığı yapan motosikletli genç, kazada hayatını kaybetti

''ÇARPTIN AL HASTANEYE GETİR, ORADA BIRAKMAK NEDİR''

İnsan bu kadar şeyden insan canına kıymaz. Sen büyüksün. Çekersin kenara atarsın bir tokat alır gelirsin benim yanıma. Bu kadar kolay mı ya bir insanın canına kıymak. Araç kaçmış bir gören vardır bize yardım etsinler. Bu çocuk 21 yaşında daha. Benim yavrum ona ne yaptı bu kadar hayatına kast edecek kadar. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu kadar mı insanlıktan uzaklaştık biz ne zaman bu hale geldik. Bu yakalansa şimdi hata yaptım diyecek. Bu hata mı. Çarptın al hastaneye getir. Orada bırakmak nedir" dedi.

''YALVARIYORUM TORUNUMUN KATİLİNİ BULUN''

Torununa çarpan aracın bulunmasını isteyen gözü yaşlı anneanne Döne Bekar ise "Nasıl olursa olsun benim torunumun katilini bulsunlar. Benim oğlum daha muradına eremedi evlenmedi daha 21 yaşında kuzum. Nasıl oluyor da vurup kaçıyor size yalvarıyorum torunumun katilini bulun" diye konuştu.

Motosikletli gencin ölüm haberini duyuran Kazasız Kul Olmaz Ekibi'nden Zahrettin Çelik ise, "Çok üzgünüz yine genç bir kardeşimizi kaybettik daha 21 yaşındaydı. Gören duyan varsa kamera kayıtları varsa bize yardımcı olsunlar. Biz bu olayın arkasındayız. Kesinlikle takipçisi olacağız bir bunun peşindeyiz '' dedi.

Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı

Hakan Güner, Tragger, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı - Son Dakika
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