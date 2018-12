Evren Tasarımları-Kainat Formları" Sergisi Açıldı

Ressam Prof. Dr. İsmail Ateş'in 40. kişisel sergisi " Evren Tasarımları-Kainat Formları", Tünel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.Ziraat Sanat tarafından desteklenen sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ateş, serginin son 2 yılda yaptığı çalışmalardan oluştuğunu söyledi.Ateş, sergideki eserleri hazırlarken yaşamdan, doğadan, mimariden ve kendi kültüründen ilham aldığına işaret ederek, "Kendi doğup büyüdüğüm yerlerin atmosferinden etkilendiğim şeyleri renklendirerek, farklı biçimlerle yorumladım." dedi.Sergide toplam 46 eserin yer aldığını aktaran Ateş, resimlerin tümünde yağlı ve akrilik boya kullandığını belirtti.İsmail Ateş, sanatında uzun yıllardır geometrik formlar kullandığını da dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu sergideki eserlerde büyük oranda geometrik formlar kullanıldı. Resimlerim üzerinde dağınık perspektiflerden daha çok disiplinli çalışmayı seviyorum. Seneler içerisinde kendiliğinden oluşan bir dil oldu bu."Daha önce New York 'ta da 2 sergi açtığını söyleyen Ateş, daha büyük çaplı eserlerini ise yakın zamanda farklı bir sergide izlenime sunacağını sözlerine ekledi.İsmail Ateş kimdir? Göle 'de 1960 yılında doğan Ateş, 1982'de Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde eğitim aldı.Yüksek Lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan sanatçı, 2002-2004 yılları arasında doktora sonrası "City University of New York" ve "Hunter College Art Department"ta araştırmalar yaptı.Akademik hayatına 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak başlayan Ateş, halen aynı üniversitede görev alıyor.