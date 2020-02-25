Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika

Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı, System.String[]

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bu tür yatırımlar ile daha kaliteli hizmet verildiğini ifade eden Bilgin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Kırklareli, Lüleburgaz, Evrensekiz, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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