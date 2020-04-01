Evreşe Belediye Başkanı Soyuak'tan

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Başkan Soyuak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini söyledi.

Millet olarak kol kola kenetlenildiğinde her zorluğun üstesinden gelindiğine tarihi bir an olarak şahitlik edildiğini belidten Soyuak, "Biz, millet olarak gönlü bol insanlarız. Bir dilim ekmeğimizi zor günlerimizde paylaşmasını biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma kampanyasına 1 aylık maaşımı bağışlayarak destek olmak istiyorum." dedi.