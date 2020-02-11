Evsizler bu yılda belediyenin spor salonunda kalıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait merkezde bu yıl da soğuk geçen kış aylarında evsizler ağırlanıyor. Evsizler Soğuk kış aylarında sıcak yemek ve yatak imkanı buluyorlar.



İstanbul genelinde yaşayan yüzlerce evsiz vatandaş dışarıda soğuk hava şartları ile mücadele ediyor. Yapılan ihbarları değerlendiren belediye ekipleri evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yardımcı oluyor. İsteğe göre erkekler belediyenin Esenyurt'ta bulunan noktasında kalırken kadın ise Kayışdağı'nda bulunan bir noktada kış boyunca misafir ediliyor. Esenyurt'ta bulunan noktada kış boyunca kalan evsizlerin ilginç hayat hikayeleri dikkat çekti. Birçoğu ailesine ulaşamadığını belirtti. Evsiz vatandaşlar Mart sonlarına kadar bu merkezde yemek, barınma ve sıcak su imkanı bulabiliyor.



8 yıldır barınma merkezine gidip geldiğini ifade eden Börteçine Işık(28), "Yaz aylarında garsonluk gibi işler yapıyorum. Annem kanser hastası zaman zaman onu ziyarete de gidiyorum" dedi.



Yine aynı binada kalan bir diğer vatandaş Murat Soydemir (60) ise 4 yıldır evsizlere verilen bu hizmetten faydalandığını ve buradaki hizmetlerden, çalışanlar ve arkadaşlarından çok memnun olduğunu söyledi. Eşi ya da çocuğu olmadığını söyleyen Soydemir, sahip olduğu tek aile üyesinin Pendik'te yaşayan ağabeyi olduğunu, onun da kendisini kabul etmediğini ifade etti. - İSTANBUL