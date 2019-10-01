Son Dakika Haberleri: Eylül ayında en çok "Sen Anlat Karadeniz" konuşuldu
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Eylül ayında en çok "Sen Anlat Karadeniz" konuşuldu

40 dakika önce

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yeni sezon heyecanı ve kanalların yeni dizi projeleri büyük yankı uyandırdı.

Eylül ayında en çok

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yeni sezon heyecanı ve kanalların yeni dizi projeleri büyük yankı uyandırdı.

Eylül ayı hiç kuşkusuz ekranların ve izleyicilerin iple çektiği, birbirinden iddialı projelerin reyting yarışında boy gösterdiği bir dönem. Yaz boyunca planlanan projelerin birçoğu Eylül'ün gelişiyle beraber başlanırken yıl içerisinde başlaması beklenen birçok yapım bulunuyor.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Eylül ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, dizi sezonunun açılmasıyla beraber ekranlarda yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı görüldü. Ajans Press ve ITS Medya tarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesine göre, Eylül ayında hakkında en çok haber yapılan dizinin 93 yazılı basın haberiyle Sen Anlat Karadeniz olduğu görüldü. Diğer dizi Bir Zamanlar Çukurova ise 83 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Dikkat çeken yapımlardan Mucize Doktor 77 yazılı basın haberiyle listenin üçüncü sırasında kendine yer bulurken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 69 haberle dördüncü sıraya yerleşti. Benim Tatlı Yalanım ise 65 haberle listenin beşinci sırasında yer alarak en çok konuşulan ilk beş yapım arasında yer almayı başardı.

(İHA)

Eylül, Ajans, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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