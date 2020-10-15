Eylül'de makine ihracatı yüzde 5,7 artış sağladı - Son Dakika

Eylül'de makine ihracatı yüzde 5,7 artış sağladı

15.10.2020 16:07
Eylül'de makine ihracatı yüzde 5,7 artış sağladı, System.String[]

Makine ihracatı yılın ilk 9 ayında 11,9 milyar dolar oldu.

Makine ihracatı yılın ilk 9 ayında 11,9 milyar dolar oldu. İhracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 düşen sektör, Eylül ayı özelinde 2019 performansını yüzde 5,7 artırdı.

Eylül'de aylık ihracatını 1,6 milyar doların üzerine taşımayı başaran makine sektörü, yılın 9 ayında ihracattaki gerileme oranını tek haneye indirdi. 9 ay sonunda ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9'un altında düşen makine sektörünün toplam ihracatı 11,9 milyar dolar oldu. Ana pazarlarından Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya'daki kayıplarını telafi etmeye başlayan sektörün Rusya'ya ihracatındaki artış yüzde 17'yi geçti.

Covid-19 ile mücadelede iyimser senaryoların uzağında kalınsa da küresel sanayi üretiminde özellikle Temmuz ayından itibaren hızlı bir toparlanmanın olduğuna ve sanayi malı ihraç fiyatlarındaki düşüşün korkulandan daha sınırlı kaldığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Bu toparlanma biraz da pandemi ile ilgili endişelerden kaynaklanıyor ve gelişmiş ülkeler, üretimleri hala devam ederken daha çok stok tutmayı tercih ediyor. Dünya, güncel tahminlere göre yılsonunda yüzde 4 ila 6 arasında bir oranda küçülecek, belirsizliklerin etkisinde makine imalatçıları zorlu bir kış geçirecek. Biz bu yılın ilk 9 ayında makine ihracatında Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da yüzde 20'nin de üzerine çıkan ihracat kaybı yaşadık. AB ülkelerine ihracatımızdaki düşüşü ise bu seviyelerin altında tutmayı başardık. Bu durum salgının etkilerini daha aza indirmemizi sağladı çünkü AB yüzde 52,1 payıyla makine ihracatımızda en büyük katkıyı sağlıyor. Fakat AB'nin yeniden kapanma ihtimali de makine sektörü için yakın gelecekteki en büyük risk olarak beliriyor." - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Makine, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eylül'de makine ihracatı yüzde 5,7 artış sağladı - Son Dakika Ekonomi

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