Eynal Kaplıcaları'nda indirim - Son Dakika

Eynal Kaplıcaları'nda indirim

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'ndaki konaklama fiyatlarında kış tarifesinin devam edeceği ve Haziran ayı süresince yüzde 20 daha indirim yapılacağı bildirildi.

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Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'ndaki konaklama fiyatlarında kış tarifesinin devam edeceği ve Haziran ayı süresince yüzde 20 daha indirim yapılacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İç Ege'nin en geniş alana sahip,önemli termal merkezlerinden biri olan Eynal Kaplıcaları'nda, 16 Mart tarihinden bu yana süregelen sessizliğin bozulduğunu ifade etti. Eynal Kaplıcaları'nın şifalı sularının yanında, eşsiz doğal güzelliği ile termal turizmin merkezi haline geldiğini belirten Başkan Biçer, "Normalleşme süresinde yeniden hizmet vermeye başlayan kaplıca hizmetlerimiz için tüm tedbirleri aldık. Bunun yanı sıra kış aylarına özel yaptığımız konaklama ücretleri aynı şekilde devam ederken, misafirlerimiz için Haziran ayı boyunca yüzde 20 daha indirim uygulama kararı aldık. Konaklama fiyatları günlük 48 TL ile 96 TL arasında değişiyor. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Eynal Kaplıcaları, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eynal Kaplıcaları'nda indirim - Son Dakika Ekonomi

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