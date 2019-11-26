Son Dakika Haberleri: Eynesil'de gazilere madalya ve beratları verildi
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Eynesil'de gazilere madalya ve beratları verildi

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2 gaziye madalya ve beratları verildi.

Eynesil'de gazilere madalya ve beratları verildi, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2 gaziye madalya ve beratları verildi.

Eynesil Kaymakamlığında gaziler Muhammet Pampal ve İsmail Uğurlu'ya madalyaları ile beratlarının verilmesi için tören düzenlendi.

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

Gökçe, maddi ve manevi olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Ahmet Alkan, Emniyet Müdür Vekili Osman Ziya Aksu ile gazilerin yakınları katıldı.

İsmail Uğurlu, Giresun, Eynesil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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