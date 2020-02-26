EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi - Son Dakika

EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi

6 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde 'Stawre' kırsalında yapılan operasyonda, teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı cep telefonu, lehim makinesi, kumanda ve devre kartı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde 'Stawre' kırsalında yapılan operasyonda, teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı cep telefonu, lehim makinesi, kumanda ve devre kartı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Stawre' kırsalında Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin 2020-1 özel birlik operasyonu yapıldı. Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen ve daha önceden yardım ve yataklıktan suç kaydı bulunan E.S. ve Ö.S. isimli şahısların çadırlarında yapılan aramada 5 adet cep telefonu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet kumanda, 4 adet elektrik devre motoru, 13 adet devre kartı ve çok miktarda elektronik malzeme ile el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Olayla ilgili E.S. ve Ö.S. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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