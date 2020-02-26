Eyüp Arın: "İstifa etmeyi düşünüyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüp Arın: 'İstifa etmeyi düşünüyorum' - Son Dakika Spor

Eyüp Arın: "İstifa etmeyi düşünüyorum"

6 saat önce

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın 1-0 mağlup oldukları Ümraniyespor maçı sonrası, "Taraftarımızın gösterdiği bu tepkiye asılsız kalamam. Bugün itibariyle başkanımla konuşarak profesyonel takım görevinden istifa etmeyi düşünüyorum" dedi.

Eyüp Arın:

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın 1-0 mağlup oldukları Ümraniyespor maçı sonrası, "Taraftarımızın gösterdiği bu tepkiye asılsız kalamam. Bugün itibariyle başkanımla konuşarak profesyonel takım görevinden istifa etmeyi düşünüyorum" dedi.


Adanaspor, ligin 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası da taraftarlar teknik direktör Arın'a tepki gösterdi.


Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Eyüp Arın, "Ben Adanasporlu'yum. Adanaspor'a zarar verdiğimi düşündüğüm gün görevi bırakırım dedim. Bu periyot onu gösteriyor. Son 4 haftada olumsuz skorlar yaşıyoruz. Taraftarımızın gösterdiği bu tepkiye asılsız kalamam. Bugün itibariyle başkanımla konuşarak profesyonel takım görevinden istifa etmeyi düşünüyorum. ya futbolcular bizi istemiyor 1-2 oyuncumuz. ya da taraftar istemiyor diye düşünüyorum. Camiamızın sözlerine kayıtsız kalamam. Bunun Adanaspor menfaatine olacak diye düşünüyorum. Olumlu veya olumsuz bize destek olacak herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Adanaspor, Eyüp Arın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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