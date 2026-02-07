Eyüpspor, Dorin Rotariu'yu Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'den Rumen sağ kanat oyuncusu Dorin Rotariu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Dorin Rotariu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Dorin Rotariu'ya, 'Semt-i Mukaddes'e hoş geldin.' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
