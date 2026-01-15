Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Mağlup Etti

Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Mağlup Etti
15.01.2026 17:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında ikas Eyüpspor sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında ikas Eyüpspor sahasında 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK'yı konuk etti. Pendik Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Fatih Tokail düdük çaldı. Tokail'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Emre Doğu üstlendi. Konuk ekip 26'ncı dakikada yeni transferi Atakan Çankaya'nın asistinde Özder Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 44'üncü dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Legowski'nin şutunda top Conte'nin eline çarpınca hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. 45+2'nci dakikada Umut Bozok penaltı atışında durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Eyüpspor, 86'ncı dakikada öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta Emir topu son anda çizgiden içeri çevirdi. Metehan'ın kafayla kale alanına indirdiği topu Umut Bozok yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikas Eyüpspor sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Iğdır FK ise ikinci maçlar sonunda 1 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
