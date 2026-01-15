Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Yendi

Eyüpspor, Iğdır FK\'yı 2-1 Yendi
15.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Iğdır FK'yi 2-1 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Eyüpspor, Pendik Stadı'nda karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Atakan Çankaya'nın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Özder Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda topun Conte'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok'un yerden sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Metehan'ın, Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalması sonrasında hakem Fatih Tokail bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

78. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası monitörde pozisyonu inceleyen hakem Fatih Tokail, penaltıyı iptal etti.

86. dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Talha Ülvan, topu arka direğe gönderdi. Bu noktada Emir Ortakaya'nın kafayla altıpasın gerisine çevirdiği topu alan Metehan, pasını kale önündeki Umut'a aktardı. Umut da kale önünde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Pendik

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Emre Doğu

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Radu (Sadia dk. 63), Talha Ülvan, Emir Ortakaya, Mendy (Arda Yavuz dk. 63), Legowski, Pintor (Metehan Altunbaş dk. 71), Taşkın İlter (Stepanenko dk. 71), Raux Yao (Onguene dk. 79), Baran Ali Gezek, Umut Bozok

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Berhan Kutlay Şatlı, Deniz Salih Aydoğdu, Ömer Ceyhan, Ömer Efe Ay

Teknik Direktör: Atila Gerin

Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan, Alperen Selvi, Conte, Tsunami, Atakan Çankaya (Oğuz Güçtekin dk. 46), Ahmet Engin, Suarez (Doğan Erdoğan dk. 63), Ali Kaan Güneren (Bacuna dk. 82), Rotariu (Mendes dk. 71), Özder Özcan (Koita dk. 63)

Yedekler: Melih Akyüz, Alim Öztürk, Malik Yılmaz, Ali Yaşar, Beraat Keser

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Umut Bozok (dk. 45+2 pen. ve dk. 86) (Eyüpspor), Özder Özcan (dk. 25) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Umut Bozok, Talha Ülvan, Emir Ortakaya (Eyüpspor), Bacuna (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Eyüpspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:38:20. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.