Eyüpspor İki Yeni Transferle Güçlendi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında iki ismi kadrosuna kattı. Eflatun-sarılı ekip, Avusturya Bundesliga takımlarından LASK'dan 25 yaşındaki sağ kanat Lenny Pintor'u 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme ile transfer ederken, Romanya temsilcisi Petrolul Ploie?ti'den 22 yaşındaki sağ bek Denis Razvan Radu'yu ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.