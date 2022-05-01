Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından

01.05.2022 18:46

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, taraftarın bazı oyunculara tepki göstermesiyle ilgili, "Taraftarın takıma sahiplenmesi, bağrına basması lazımken maçın içinde bazı oyunculara karşı tepkiler oluşuyor.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, taraftarın bazı oyunculara tepki göstermesiyle ilgili, "Taraftarın takıma sahiplenmesi, bağrına basması lazımken maçın içinde bazı oyunculara karşı tepkiler oluşuyor. Yani bu tür şeyler olursa zaten başarının gelmesi mümkün değil." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın baştan sona kontrollerinde geçtiğini ve üstün bir oyun oynadıklarını düşündüklerini belirterek, "Kazanmamız gerekiyordu. Skoru da yakaladık ama yine koruyamadık maalesef. Bu senaryoyu daha önce birkaç kez yaşadık zaten. Sonuca ulaşmakta oldukça zorlanıyoruz. Yani gol de atıyoruz aslında ama sonucu alamıyoruz. Oyuncularımı tebrik ettim, içeri girdim, teşekkür ettim mücadeleden dolayı. Futbolda bazen oluyor bu tür şeyler." dedi.

Üzüldüğü ayrı bir nokta olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Halen daha play-off şansımız var, rakiplerimiz de kaybediyor, biz de kaybediyoruz, hala 4 puan öndeyiz rakiplerimizden. Taraftarın takıma sahiplenmesi, bağrına basması lazımken maçın içinde bazı oyunculara karşı tepkiler oluşuyor. Yani bu tür şeyler olursa zaten başarının gelmesi mümkün değil. O sinerji kırılıyor bir yerde. Bunlar tabii garip. Ondan sonra 90+7'de gol yiyoruz, neden yedik diye düşünüyoruz. Aslında her şey çok açık. Herkesin biraz daha dikkatli, biraz daha samimi, biraz daha birbirine sahiplenmesi, kucaklaması lazım. Biz bu sene Allah nasip ederse gene çıkacağız, bu inancımızı kaybetmedik. Çünkü güzel şeyler zor oluyor. Bizimki de zor olacak, öyle görünüyor ama olacak Allah'ın izniyle olacak. Biz buna inanıyoruz, inşallah da bunu başarırız."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Dalgıç

İstanbulspor Teknik Direktörü Hüseyin Dalgıç ise bugün TFF 1. Lig'de iki play-off mücadelesi veren takımın maçında galip gelen taraf olduklarını belirterek, "Biz maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Eyüpspor hem ekip hem oyun hem kadro olarak güçlü bir kurguya sahip. Yendiğimiz için çok mutluyuz. Play-off'u garantilemiş olduk. Sonraki maçlar sıralamamızı belirleyecek. Eyüpspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından
Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından
Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından
Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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