Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür belgesi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür belgesi

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde başarılı çalışmalarından dolayı, başta Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görev alan Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür belgesi verdi.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde başarılı çalışmalarından dolayı, başta Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görev alan Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür belgesi verdi.

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Vefa Destek Ekibi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı bulunan ve sağlık durumları evden çıkmaya müsait olmayan vatandaşlara yardım amacıyla kuruldu.


Ekipte; Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli de görev aldı. Ekip, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla aralıksız olarak özveriyle çalıştı.


Eyüpsultan Kaymakamı Kara, bu üstün gayret ve başarılı çalışmaları sebebiyle, Eyüpsultan Zatıba Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen bir programla Başkan Deniz Köken ve ekibine teşekkür belgelerini takdim etti.


Kaymakam İhsan Kara programda yaptığı konuşmada: "Eyüpsultan'daki Vefa Sosyal Destek ekibimiz, Covid-19 sürecinde gece gündüz çalışarak çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Belediye başkanımızla, belediye mensuplarımızla birlikte, bütün arkadaşlarımla, bütün kurumlarımızla birlikte Vefa Sosyal Destek çalışmalarında tarihe geçecek başarılı sayfalar yazdık. Bu gösterilen başarı ve fedakarlık dolayısıyla kaymakamlık olarak sizlere teşekkür ediyorum. Bu başarılarınızdan dolayı başta Sayın başkanımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve bütün personel olarak belediyemizi tebrik ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum" dedi.


Başkan Deniz Köken ise, sürecin devam ettiğini ama en önemli bölümünün geride bırakıldığını belirterek şunları söyledi: "Bundan sonraki süreci vatandaşlarımızın duyarlılığı ile beraber aşacağımıza inanıyorum. Biz bu döneme hem hükümetimiz olarak hem Eyüpsultan olarak damga vurduk. Bunda herkesin payı var. Tarih bizi güzel ansın. Bu belge bunları gelecek nesillere anlatmanız için aslında. Birlikte, beraberce hareket ettiğimiz zaman aşılmayacak iş olmadığını da net bir şekilde görmüş olduk. Kaymakamlığımıza ve tüm kamu kuruluşlarına da gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Deniz Köken, İhsan Kara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür belgesi - Son Dakika
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