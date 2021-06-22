Eyüpsultan'da annesi ve üvey kardeşini öldüren şüphelinin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Eyüpsultan'da, bir yemek yarışması programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli Uğur Biroğlu hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uğur Biroğlu'nun "alt veya üst soya karşı canavarla hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İddianamede yer alan raporda, Şükran Biroğlu'nun boğularak ve bıçaklanarak, Mesut Biroğlu'nun ise bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Olaydan önce uzun süredir maktullerle birlikte yaşayan şüphelinin soruşturma aşamasında verdiği ifadede, "Beni hor görüyorlardı. Uyuşturucu kullandığım için kardeş yerine koymuyorlardı." dediği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 26 Ocak'ta polis merkezine giden şüpheli Uğur Biroğlu, annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemişti.

Bunun üzerine Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adrese giden ekipler, burada Mesut Biroğlu ve annesi Şükran Biroğlu'nu elleri arkadan bağlı halde ölü bulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Şükran Biroğlu'nun, bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasına katıldığı ve birinci olduğu ortaya çıkmıştı.