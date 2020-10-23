Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Satış Mağazası açıldı - Son Dakika

Eyüpsultan'da ESMEK'ten başarıyla mezun olan kadınların sayısı ve ürettikleri ürünlerle oluşturdukları katma değerin her geçen gün daha da arttığı belirtildi. Eyüpsultan Belediyesi de ESMEK eğitimleri sonrası üretmeye başlayan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini hakettiği değere satabilmeleri için 2 El Emeği Ürünleri Satış Mağazası açtı.

Mağazalarda, 120 ev hanımının 20 kategoride ürettiği bebek, bambu sepet, örgü çanta, yelek, havlu, çeyiz ürünleri, deri çanta, takılar, ahşap boyama, bitki yetiştiriciliği, filografi, örme çanta, yakma deri çanta, keçe işleme ve makreme çanta gibi ürünler satışa sunuldu.

Açılışta konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Pandemiden dolayı geç kalınmış bir açılış oldu. El emeği sergisi bizim seçim vaatlerimiz içinde olan bir çalışmaydı. Elimizdeki ürünlerin satışıyla ilgili ciddi sorunlarımız vardı. Hem üreticilerimizin vatandaşla buluşmasını hem de halkımızın el emeği olan ürünleri kaynağından alabilmelerini sağladık. Burası üreticinin ve tüketicin buluştuğu bir Pazar haline geldi. Pandemiye uygun olmayan durumlara müdahale etmenizde fayda var. Bulunduğumuz ortamlarda pandemi kurallarına uyalım." dedi.