Eyüpsultan\'da erkek cesedi bulundu

EYÜPSULTAN'da yoldan geçen kişiler tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde cesedin Zafer Çevik (34)'e ait olduğu belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler ağaçlık alanda erkek cesedi olduğunu farkedip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, cesedin Zafer Çevik'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.