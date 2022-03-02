Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı

02.03.2022 13:50

Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada.

Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı

İSTANBUL Eyüpsultan'da lüks otomobilin 50 bin TL değerindeki hayalet göstergesini çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şahıs cadde üzerinde araçla dolaşan hırsız park halindeki bir otomobili gözüne kestirdi. Daha sonra lüks otomobile aracıyla yanaşarak park etti. Bir süre sonra aracın camını kıran şahıs akrobatik hareketler sergileyerek aracın içerisine girdi. 1 dakika içerisinde aracın 50 Bin TL değerindeki hayalet göstergeyi söken hırsız, tekrar aracına dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Hiç bir şey olmamış gibi oradan ayrılan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki lüks otomobile yanaşarak park eden şahıs daha sonra aracın ön camını kırarak lüks otomobilin içerisine girdiği görülüyor.

Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı

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İstanbul Caddesi, Türk Lirası, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da lüks otomobilden 50 bin TL değerinde 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada... Görünmemek için bir araçtan diğerine atladı - Son Dakika
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