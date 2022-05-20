Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı

20.05.2022 09:14

Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı Otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı İstanbul Eyüpsultan'da mezar ziyaretine giden bir kişi, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu.

Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı

Otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da mezar ziyaretine giden bir kişi, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, ağaca çarpıp yan yatarken aracını durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kaza, Yeni Alibeyköy Mezarlığı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mezarlığa kabir ziyaretine giden 34 VS 6867 Opel Astra marka otomobilin sürücüsü, el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi. Sürücünün inmesiyle yokuş aşağı ilerleyen otomobil, ağaca çarparak yan yattı. Otomobili durdurmaya çalışan sürücü, yan yatan aracının altında sıkışarak yaralandı. Kazadan dolayı bazı mezar taşlarında hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü otomobilin altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı
Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı
Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı
Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı

YORUMLAR
500
3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi 3 kişilik aile böyle yok oldu: Araçları tıra çarptı ve kağıt gibi ezildi Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Otomobil, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'e yanıt: Yalan söylüyorsunuz, YPG'ye para verdiniz
15:12 Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede
15:09 Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Harika 2 yıl, harika 2 kupa
15:09 Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı
15:07 Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı
15:04 Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
14:37 Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
14:31 Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı
14:27 Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti
14:17 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 15:19:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement