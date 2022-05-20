Eyüpsultan'da mezarlıkta el freni çekilmeden bırakılan otomobil ağaca çarptı

Otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da mezar ziyaretine giden bir kişi, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, ağaca çarpıp yan yatarken aracını durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kaza, Yeni Alibeyköy Mezarlığı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mezarlığa kabir ziyaretine giden 34 VS 6867 Opel Astra marka otomobilin sürücüsü, el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi. Sürücünün inmesiyle yokuş aşağı ilerleyen otomobil, ağaca çarparak yan yattı. Otomobili durdurmaya çalışan sürücü, yan yatan aracının altında sıkışarak yaralandı. Kazadan dolayı bazı mezar taşlarında hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü otomobilin altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.