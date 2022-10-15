Eyüpsultan'da kaldırıma çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kaldırıma çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı

15.10.2022 00:20

Eyüpsultan'da kaldırıma çarparak takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyüpsultan'da kaldırıma çarparak takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde Yunus K. yönetimindeki 34 CMF 969 plakalı hafif ticari araç, önce kaldırıma sonra beton bariyerlere çarpıp takla atarak

ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol trafik akışına kapanırken, büyük hasar gören araçta sıkışan sürücü Yunus K. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hafif yaralı sürücü, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Çekici vasıtasıyla aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: AA

Eyüpsultan, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da kaldırıma çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kaldırıma çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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