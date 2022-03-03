Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

03.03.2022 14:41
Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası

EYÜPSULTAN'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Özcan Mercan hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

EYÜPSULTAN'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Özcan Mercan hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme, suçunu kabul ederek özür dileyen sanığı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Mercan getirilirken, şikayetçi Aslı Gizem U. avukatıyla katıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Özcan Mercan savunmasında, işsiz olduğu için hayata kızgın olduğunu, olay günü de bu nedenle yerden bir taş aldığını belirterek karşısına çıkan ilk kişiye taşla vurduğunu belirtti. Herhangi bir akıl hastalığı olmadığını söyleyen Mercan şikayetçiden özür diledi.

ŞİKAYETİNİ TEKRARLADIŞikayetçi Aslı Gizem U. da sanığın bir anda kendisine taşla saldırdığını belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi.

KARAR ÇIKTIMahkeme, sanık Özcan Mercan'ı "Silahla basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİOlay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya, yolda giderken hiç tanımadığı Özcan Mercan yerden aldığı taşı kafasına vurmuştu. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U'nun  korku içerisinde koşmuştu. O anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanık Özcan Mercan'ı yakalamıştı. Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanık Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti.


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Üniversite, Eyüpsultan, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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