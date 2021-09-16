Üye Girişi
Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi İBB Meclisince reddedildi - Son Dakika

Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi İBB Meclisince reddedildi

16.09.2021 20:10
Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi İBB Meclisince reddedildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Emlak Müdürlüğünün Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satışını içeren teklifini oy birliğiyle reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Emlak Müdürlüğünün Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satışını içeren teklifini oy birliğiyle reddetti.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nın arazisinin satılmasına ilişkin İBB Emlak Müdürlüğünün teklifi meclis gündemine geldi.

Oylama öncesi konuşan AK Partili Eyüpsultan Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, İBB'nin parkı satmaya çalıştığını belirterek, mahalle halkının günlerdir nöbet tuttuğunu söyledi.

Bölgede çocukların oynayacağı başka park bulunmadığını kaydeden Gürbüz, "CHP seçmeni arkadaşlar da parkları yıkılmasın diye 10 gündür nöbet tutuyor. Orada siyaset yapan bütün arkadaşlar tepki koyduktan sonra İBB geri adım attı. İBB diyor ki 'parkın içerisinde imarlı alan var'. 20 yıldır var o imar durumu ama niye bir şey yapılmadı? Çünkü orada bir park var ve dokunulmadı. Daire başkanlığı nereyi sattığını bilmiyor. Barış Manço Parkı, 7'den 77'ye bütün insanların nefes aldığı, mutlu olduğu bu park satılacaktı" ifadelerini kullandı.

İBB'nin daha önce Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nı yıktığını ve Eyüpsultan Belediyesine tahsisli Osmanlı Parkı'ndaki çalışmaları engellediğini söyleyen Gürbüz, "Eyüpsultan'da İBB yönetiminin parklarla ilgili takıntısı var. Ne istiyorsunuz Eyüpsultan'ın parklarından? 3-4 tane parkımız var ve onları da almaya çalışıyorsunuz" diye konuştu.

CHP'li Eyüpsultan Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar, parkın imar planlarında konut alanı olarak görüldüğünü belirterek, müdürlükle yaptığı görüşmede kararın sehven gönderildiğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

Alanın park olarak kalacağını ifade eden İşkar, CHP olarak kendilerinin de teklifi reddederek Akşemsettin'de hizmet kalitesinin artması için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Emlak Müdürlüğünün park arazisinin satışını içeren teklifi, komisyon görüşü doğrultusunda meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle reddedildi.

Taşınmaz satış taleplerine CHP de karşı çıktı

İBB Emlak Müdürlüğünün Eyüpsultan'daki taşınmazların satışına ilişkin teklifleri de mecliste görüşüldü.

Komisyon, taşınmazların kentsel dönüşüm ve riskli yapıların tasfiyesinde değerlendirilmesi yönünde görüş belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, parti olarak 3 maddede belirtilen taşınmazların satış talebine kendilerinin de ret oyu vereceğini açıkladı.

Emlak Müdürlüğünün satış talepleri mecliste oy birliğiyle reddedildi.

istanbul büyükşehir belediyesi, Eyüpsultan, İstanbul, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi İBB Meclisince reddedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

7 aylık hamile Bengü, bebeğinin ultrason görüntülerini takipçileriyle paylaştı 21:08 7 aylık hamile Bengü, bebeğinin ultrason görüntülerini takipçileriyle paylaştı Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi 21:01 Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı 20:23 Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı
22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evin çatısında iple asılı halde bulundu 19:38 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evin çatısında iple asılı halde bulundu Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak 18:51 Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak
Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler 18:25 Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü 17:12 Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü

Son Dakika Haberleri
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
18:24 Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor         
21:10
Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok         
21:03
Mesut Özil sahada olacak mı? İşte Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Mesut Özil sahada olacak mı? İşte Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
20:39
Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı Sinsice yaklaşan köpek balığı, sörf yapan çocuğun kolunu ısırdı         
20:09
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Davutoğlu'nun Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol         
18:36
AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor         
17:30
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 21:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'daki Barış Manço Parkı arazisinin satılması talebi İBB Meclisince reddedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement