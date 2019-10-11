Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'ın Kültürel Mirası GTÜ'ye Emanet
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'ın Kültürel Mirası GTÜ'ye Emanet

Eyüpsultan'ın Kültürel Mirası GTÜ'ye Emanet

1 saat önce

GTÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri Eyüpsultan ilçesinin kültürel mirasını belgeliyor.

Eyüpsultan'ın Kültürel Mirası GTÜ'ye Emanet, System.String[]

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve Mimarlık Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri ile Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri, "Tarihi Yapı Çözümleme," "Restorasyon Projesi," "Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon" dersleri kapsamında Eyüpsultan İlçesi'nin tarihi dokusunda Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde kültürel mirasın belgelenmesi ve korunarak yeniden yaşatılması konusunda çalışmalar yürütüyorlar.

GTÜ Mimarlık Bölümü'nün alandaki ilk çalışması 07-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Prof.Dr. Elif Özlem AYDIN ve Dr. Öğretim Üyesi Mine TOPÇUBAŞI öncülüğünde 5 öğretim elemanı, 32 lisans ve 10 yüksek lisans öğrencisi ile birlikte İlçenin tarihi merkezinde yer alan Camii Kebir Sokak üzerindeki Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı, İslambey Caddesi, Kalenderhane Caddesi, Feshane Caddesi, Çömlekçiler Caddesi ve Halit Paşa Caddesi üzerindeki konak ve sivil mimarlık örneklerinde sürdürülüyor. Çalışma kapsamında hazırlanacak tarihi yapıların plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Rektörlüğümüz ve Belediye arasında hazırlanacak bir protokol çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi ile paylaşılacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:31:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'ın Kültürel Mirası GTÜ'ye Emanet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]